Met dank aan klimaatopwarming: vrees voor Russisch ‘super wapen’ groeit

Het Westen is bezorgd. Door de klimaatopwarming is een deel van het ijs van het Arctisch gebied gesmolten en daardoor hebben we meer inzicht gekregen in een militaire basis van de Russen. En daar zouden ze nu een geheim ‘super wapen’ aan het ontwikkelen zijn. Dat schrijft CNN.

Om hun noordelijke gebieden te beschermen en een belangrijke handelsroute tussen Azië en Europa te kunnen openen. Dat is de verklaring van de Russen voor een gigantische militaire basis in het Arctisch gebied. Maar in het Westen denken ze daar anders over. Er wordt namelijk gevreesd dat de Russen er een ‘super wapen’ ontwikkelen genaamd de Poseidon 2M39 torpedo. De ontwikkeling van de torpedo zou goed vooruit gaan en Poetin zou in februari nog een update gevraagd hebben over de status van het wapen.

Die torpedo wordt gedreven door een nucleaire reactor en is ontworpen om voorbij kustdefensielijnen te geraken op de bodem van de zee. Een ontploffing zou voor radioactieve golven zorgen waardoor de kustlijn decennialang onbewoonbaar zou zijn. Experten zijn er zeker van dat het wapen bestaat en dat het al in een gevorderde staat is.

De Amerikaanse zender CNN kreeg satellietbeelden van de basis in handen die tonen dat de basis sterk aan het uitbreiden is. Door de klimaatverandering zijn veel van de natuurlijke verdedigingslinies van Rusland verdwenen. Denk dan aan gigantische ijsvlaktes en -muren. De Russen hebben momenteel zo’n 25 procent van het Noordpoolgebied in handen. Ook de Verenigde Staten, Canada, Groenland en Denemarken zijn grote spelers.