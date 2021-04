Waasland-Beveren hoopt morgen tegen STVV de rode lantaarn door te geven: “Dat is onze doelstelling”

Dinsdagavond staat het uitgestelde duel tussen Waasland-Beveren en STVV op het programma. Bij winst geven de Waaslanders de rode lantaarn door aan Moeskroen. Trainer Nicky Hayen wil de goede lijn van tegen Oostende doortrekken, maar is op zijn hoede voor zijn ex-club. Aboubakary Koita raakt waarschijnlijk niet fit.

Waasland-Beveren kan bij winst tegen STVV de rode lantaarn doorgeven aan Moeskroen. “Dat is ook onze doelstelling”, blikt T1 Nicky Hayen vooruit op het uitgestelde duel tegen zijn ex-club. “Maar ik wil hier geen grootspraak doen. Het belooft opnieuw een moeilijke match te worden. Als STVV wint, zijn ze definitief gered. Als wij winnen, trekken we ze opnieuw in het degradatiemoeras. Een cadeautje verwacht ik dus helemaal niet.”

Met nog drie wedstrijden te spelen, heeft Waasland-Beveren eigenlijk alles nog in eigen handen. “Maar daar willen we niet op focussen. Wij willen gewoon drie punten pakken. Alles wat errond speelt moeten we aan de kant schuiven. Ik wil niet nog meer druk leggen op de ploeg, die er van nature goed mee omgaat. We moeten hetzelfde doen als tegen Oostende. De spelers geven een gemotiveerde indruk.

Foto: ISOPIX

Geen Koita

Waasland-Beveren kan morgen waarschijnlijk geen beroep doen op Aboubakary Koita. De flankaanvaller moest het veld tegen Oostende verlaten met een blessure. “De schade valt mee”, vertelt Hayen. “Het is een zware kneuzing, maar gelukkig geen barst of breuk. We gaan er alles aan doen om hem fit te krijgen voor de match tegen STVV, al lijkt die kans erg klein. Ik denk dat we eerder moeten focussen op de match tegen Kortrijk.”

Gelukkig lijkt Danel Sinani net op tijd in vorm. “Ik hoop dat we nu de echte Sinani gezien hebben”, besluit Hayen. “Die rol naast de diepe spits ligt hem ook beter. Daarvoor hebben we hem ook aangetrokken. Ik was heel tevreden met zijn invalbeurt. Na de interlandbreak, waarin hij onder meer een assist gaf voor Luxemburg tegen Portugal, is hij met een brok energie teruggekeerd. Hij heeft altijd een goede ingesteldheid gehad. Het is iemand die altijd vrolijk is. Maar de scherpte en motivatie in zijn ogen was nu duidelijk zichtbaar. Een geluk bij een ongeluk dat hij zo vroeg moest invallen.”