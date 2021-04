Denen verontwaardigd over bontjas van hun koningin

Veel Denen hebben verontwaardigd gereageerd op een foto van koningin Margrethe. Zondag was ze bij de paasdienst in de kathedraal van Aarhus. Daar werd ze gefotografeerd met een bontjas aan, en dat stuitte veel volgers van de vorstin op sociale media tegen de borst.

“Vrolijk Pasen, maar bont dragen kan echt niet meer”, schrijft iemand bij de foto van Margrethe op Instagram. “Zwaai naar al die dode nertsen”, laat een andere volger als commentaar achter.

Het is niet de eerste keer dat leden van het koninklijk huis van Denemarken kritiek krijgen vanwege het dragen van bont. Ook kroonprinses Mary laat zich geregeld in bont zien. Dierenrechtenorganisatie Organisation Against the Suffering of Animals (OASA) heeft al vaker aan de bel getrokken vanwege de voorliefde voor bont van Mary en Margrethe.