Bondscoach Ives Serneels kijkt uit naar oefentweeluik van Red Flames tegen Noorwegen en Ierland: “Opnieuw goede test”

De Belgische voetbalvrouwen stomen zich klaar voor de oefenwedstrijden tegen Noorwegen (donderdag om 18u) en Ierland (zondag om 19u30) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Bondscoach Ives Serneels kijkt uit naar het tweeluik. “Het wordt opnieuw een goede test”, verklaarde de T1 maandag op een persmoment in het nationale oefencentrum in Tubeke.

Beide oefenwedstrijden dienen als voorbereiding richting de start van de kwalificatiecampagne voor het WK 2023, die pas in september voorzien is. Serneels wil dan ook van de komende maanden gebruik maken om het spel van de Red Flames te finetunen. “Ik ga in de twee wedstrijden veel speelsters een kans geven”, zei de bondscoach. “Ik heb een ruime kern en ga daarvan gebruik maken. Na de duels volgt een evaluatie. Bedoeling is stilaan toe te werken naar een groep van 20 à 23 speelsters richting de WK-kwalificaties en uiteraard het EK van volgend jaar, al is dat toernooi nog veraf.”

In februari speelden de Belgische vrouwen oefeninterlands tegen Nederland en Duitsland, twee echte toplanden. Na een forse 1-6 nederlaag tegen Oranje volgde een 2-0 verlies op bezoek in Duitsland. “Voor mij ligt het niveau van Noorwegen tussen enerzijds Nederland en Duitsland, en anderzijds ons. Het wordt dus een goede test. Noorwegen heeft fysiek sterke en grote speelsters, maar er liggen ook voor ons kansen. Ik ben benieuwd naar wat mijn team op de mat gaat leggen. We hebben er soms een probleem mee als het op het veld niet loopt zoals we willen, dat werd ook tegen Nederland duidelijk. Daarom kijk ik ernaar uit hoe mijn speelsters het tegen Noorwegen, maar ook Ierland, gaan aanpakken. Het worden naar verwachting twee verschillende wedstrijden, maar het is voor hen een nieuwe kans om topniveau op te doen.”

Positief coronageval

Serneels meldde voorts dat Jody Vangheluwe en Ella Van Kerkhoven niet fit geraken en de selectie alweer verlaten hebben. Davina Philtjens en Diede Lemey moeten, na een positief coronageval bij hun club Sassuolo, nog naar Tubeke afreizen. “Maar ik denk dat het voor hen moeilijk wordt tijdig hier te geraken”, aldus de T1.

De laatste confrontatie tussen België, de nummer zeventien op de meeste recente FIFA-ranking, en Noorwegen (FIFA 11) dateert uit 2017. Toen wonnen de Flames op de eindronde van het EK in Nederland met 0-2 van de Noren. De Flames en Ierland (FIFA 31) ontmoetten elkaar de laatste keer in januari 2019, toen won België met 1-0 in een vriendschappelijke match. Het EK bij de vrouwen moest komende zomer plaatsvinden, maar werd verplaatst naar medio 2022, omdat het EK bij de mannen in juni van dit jaar van start moet gaan.