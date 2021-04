Eindsprint op halve kracht: KV Oostende struikelt in race om Play-off 1 en heeft personeelsproblemen

In de race naar Play-off 1 is KV Oostende gevallen over de laagste horde. De kustploeg ging met 0-2 ten onder tegen Waasland-Beveren. Tot overmaat van ramp verloor het drie verdedigers – Tanghe (covid), Hendry (knieblessure), Jäckel (rood) - én hun sterke spits Gueye (rood). Om de top vier te halen moet er zondag dus met half team gewonnen worden op Beerschot. “Ik ben liever jager”, aldus coach Alexander Blessin.