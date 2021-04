In Vlaanderen hebben in totaal al 868.455 mensen minstens één prikje gekregen. Daarvan zijn 359.583 volledig gevaccineerd. En deze week zullen er meer mensen dan ooit gevaccineerd worden. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Op 28 december 2020 werd de 96-jarige Jos Hermans uit Puurs als eerste in ons land gevaccineerd. En nu, iets meer dan drie maanden later, hebben er in heel België al 1.502.919 mensen minstens één prikje ...