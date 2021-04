Zo weinig volk dat winkeliers overwegen om écht te sluiten

De paaspauze die het Overlegcomité invoerde en de niet-essentiële winkels oplegde om enkel nog op afspraak te verkopen, heeft dramatische gevolgen voor de modeboetieks. De verkoop ging gemiddeld 60 procent achteruit. Meer en meer winkeliers bezinnen zich over een volledige sluiting of minstens een beperking van de ‘openingsuren-op-afspraak’, zo meldt Mode Unie.

“De eerste verkoopweek met de verplichting om enkel nog op afspraak te verkopen, was ronduit dramatisch. Gemiddeld zakte de omzet met 58,4 procent ten opzichte van een normale verkoopweek”, zegt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie, op basis van een bevraging van 372 boetieks. “Winkelen kon en kan nochtans veilig: besmettingen gebeuren voor minder dan 1 procent in winkels, dat was ook de conclusie van alle virologen en politici. De verkoop liep al bijzonder slecht: acht op de tien modehandelaars zag zijn omzet in de eerste drie weken van maart al teruglopen met 44 procent. De onnodig strenge verplichting om enkel nog op afspraak te werken, heeft de verkoop nu helemaal in elkaar doen stuiken.”

Een mens zou er voor minder de brui aan geven. “Al na amper één week geeft 22,5 procent van de modezaken, bijna één op vier, aan dat ze hun ‘openingsuren’ zullen beperken”, aldus Delanghe. “En 5,2 procent, 1 op 20, zegt dat ze hun zaak moeten sluiten omdat enkel verkopen op afspraak niet rendabel is.” Dat is ook slecht nieuws voor het winkelpersoneel. “Gemiddeld geven modehandelaars aan dat deze maand 47 procent van hun personeel op tijdelijke werkloosheid staat. Een hallucinant hoog cijfer voor de modesector. In februari was dit nog 38 procent.”

In het spoor van Carmen

Voor de sectorfederatie is het duidelijk: de overheid moet de verkoop op afspraak terugdraaien zodat boetieks opnieuw op een normale manier klanten kunnen ontvangen. “Het verplicht op afspraak verkopen zet, zoals we hadden voorspeld, een grote rem op de verkoop. Hoewel een afspraak maken eenvoudig kan, vaak zelfs aan de winkeldeur zelf, creëert dit toch een psychologische drempel: shoppen kan in de ogen van de consument niet meer ongedwongen en velen hebben de perceptie dat er een aankoopverplichting aan vast hangt, wat helemaal niet zo is”, klinkt het.

In afwachting probeert de sectorfederatie te redden wat er te redden valt. Een campagne met Loes Van den Heuvel – Carmen uit FC De Kampioenen – moet de Vlaming ervan overtuigen dat shoppen op afspraak makkelijk en veilig kan. “We roepen de consumenten op om hun favoriete modehandelaars te blijven ondersteunen door lokaal te winkelen. Want na twee bijzonder slechte seizoenen kan nog een slecht seizoen fataal worden”, aldus nog Isolde Delanghe.