Boris Johnson geeft groen licht voor versoepelingen

De Britse premier Boris Johnson heeft het licht op groen gezet voor tal van versoepelingen die vanaf volgende maandag zullen ingaan. Zo mogen onder andere de terrassen van pubs, de niet-essentiële winkels, de kappers en de fitnesscentra opnieuw openen.

Het gaat om de volgende fase in de ‘roadmap out of lockdown’ die de Britse premier eerder al toelichtte. Tijdens een persconferentie bevestigde hij dat er op maandag 12 april tal van versoepelingen ingaan. Volgens hem is het veilig om die volgende stap te zetten. De besmettingen zouden laag genoeg liggen en de vaccinatiecampagne verloopt vlot.

Die versoepelingen houden in dat vanaf maandag de pubs die een buitenruimte hebben opnieuw mogen openen. Er zal geen avondklok zijn voor de pubs en er mag alcohol gedronken worden. Ook de niet-essentiële winkels, kappers en fitnesscentra mogen open.

Daarnaast zullen ook schoonheidssalons en spa’s opnieuw de deuren mogen openen. En er mag ook opnieuw gereisd worden binnen het Verenigd Koninkrijk zelf. Bibliotheken en gemeenschapscentrums, dierenparken, pretparken en drive-in cinema’s vallen ook onder de nieuwe versoepelingen.

In de woonzorgcentra mogen er opnieuw twee personen per bewoner langskomen en kinderen mogen opnieuw deelnemen aan activiteiten binnen. Wie een huwelijk plant, mag buiten een receptie laten doorgaan met 15 aanwezigen. Daarnaast zei de premier dat telewerk ook nog steeds aangeraden is.

En hij zei ook dat er volgende maand kan gesproken worden over buitenlandse reizen. De vroegste datum om niet-essentiële internationale reizen opnieuw toe te laten, zou 17 mei zijn. Functionarissen waarschuwden maandag wel dat een langer uitstel mogelijk is indien de besmettingen elders in de wereld sterk blijven toenemen, bericht het financieel nieuwsagentschap Bloomberg.

Het is volgens de Britse regering te vroeg is om te bepalen of mensen in de zomervakantie naar het buitenland kunnen. Johnson benadrukte tijdens een persconferentie over de maatregelen dat hij goede hoop heeft dat niet-essentiële reizen vanaf 17 mei weer kunnen worden hervat, maar zei ook geen valse hoop te willen geven. De premier voegde eraan toe dat hij wil voorkomen dat vakantiegangers het coronavirus mee naar huis brengen.

Intussen wordt gewerkt aan een nieuw systeem van coronapaspoorten. Eerder hadden Britse media gemeld dat er een “stoplicht” zou komen om te bepalen naar welke landen mensen wel of niet kunnen reizen.

De afgelopen weken is de coronasituatie in Groot-Brittannië duidelijk verbeterd. De zevendaagse incidentie ligt nu op 44 besmettingen per 100.000 inwoners.

De lockdown in Engeland wordt voorzichtig in stappen afgebouwd nu steeds meer mensen ingeënt zijn tegen Covid-19. Schotland, Wales en Noord-Ierland hanteren een eigen planning.

Het Verenigd Koninkrijk is de Europese koploper op het gebied van coronavaccinaties. Zestig procent van de bevolking heeft sinds de start van de vaccinatiecampagne begin december een eerste prik gehad. Ruim 10 procent is met twee prikken maximaal beschermd.