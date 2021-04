Dodentol van overstromingen in Indonesië en Oost-Timor loopt op

Bij overstromingen en aardverschuivingen in het oosten van Indonesië en het buurland Oost-Timor zijn intussen al meer dan 110 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen vermisten, zo kondigden lokale autoriteiten maandag aan.

De tropische cycloon Seroja zaaide chaos in de gebieden tussen Flores in Indonesië en Oost-Timor. Duizenden mensen moesten onderdak zoeken in opvangcentra. De storm is intussen op weg naar Australië.

In Indonesië zijn minstens 86 mensen omgekomen en zijn 71 anderen als vermist opgegeven. In Oost-Timor zijn 27 doden gevallen. De meesten van hen kwamen om in de hoofdstad Dili.

Overstromingen en aardverschuivingen komen wel vaker voor in de Indonesische archipel, zeker tijdens het regenseizoen.

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AP