Zelftesten liggen vandaag bij de apotheker: wapen tegen superverspreiders, al is er één grote valkuil

Vanaf vandaag is het eindelijk mogelijk om zélf te testen of je besmet bent met corona. De allereerste zelftesten liggen vanaf vandaag in de Belgische apotheken. De overheid kan niet genoeg benadrukken dat ze niet zullen leiden tot meer vrijheid, alleen tot meer zekerheid. De zelftests worden gezien als een belangrijk wapen tegen het virus. Maar wel een met sterktes en zwaktes.