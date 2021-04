Gezondheidstoestand Navalny in gevangenis verder verslechterd

De opgesloten Russische dissident Aleksej Navalny heeft geklaagd over een verslechtering van zijn gezondheidstoestand. Hij heeft 38,1 graden koorts en een “ernstige hoest”, maar hij zal zijn hongerstaking niet beëindigen. Dat maakte hij bekend op sociale media.

Drie van zijn medegevangenen zijn wel al opgenomen in het ziekenhuis met tuberculose.

De oppositieleider is woensdag in hongerstaking gegaan uit protest tegen het ontbreken van medische bijstand in het strafkamp waar hij een celstraf van 2,5 jaar uitzit. Hij klaagde al geruimde tijd over ernstige rugpijn en verlamming in een been.