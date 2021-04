“Het leek wel of ultradefensief Antwerp schrik had van Anderlecht”

Dat je op bezoek bij het oppermachtige Club Brugge gaat spelen met negen verdedigend ingestelde spelers, tot daar aan toe. Maar thuis tegen Anderlecht dezelfde tactiek toepassen? Dat is vragen om problemen. Die hebben Frank Vercauteren en Antwerp FC dan ook in overvloed gekregen.

Met enkel Refaelov en Lamkel Zé als offensief gerichte spelers op het veld leek het wel of Antwerp schrik had van Anderlecht. We weten wel dat volgens sommige coaches je beter niet de bal hebt om te winnen ...