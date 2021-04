Spaanse voetballiga opent onderzoek naar racisme tijdens duel tussen Cadiz en Valencia

Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse voetballiga, heeft maandag bevestigd dat er een onderzoek komt naar Cadiz-speler Juan Cala, die zondag in de wedstrijd tegen Valencia de Franse Valencia-verdediger Mouctar Diakhaby racistisch zou beledigd hebben.

LEES OOK. Ophef in Spanje: spelers Valencia stappen van het veld na mogelijk racisme van tegenstander (maar moeten match uitspelen)

De spelers van Valencia verlieten zondag het veld in het stadion Ramon de Carranza in Cadiz na 30 minuten in de eerste helft, vanwege racistische uitlatingen aan het adres van Diakhaby. Die kreeg het aan de stok met Cadiz-speler Cala. Diakhaby verliet met zijn team het veld. Een kwartier later kwamen de spelers van Valencia na onderling overleg terug. De verdediger verkoos een vervanging, Cala stond wel weer op het veld.

In de wedstrijd zelf stond het 1-1 toen het incident plaatsvond, Cala had de score geopend (14.) en Kevin Gameiro maakte de gelijkmaker (19.). Cadiz pakte uiteindelijk nog de zege na een doelpunt van Marcos Mauro (88.).

“Met de Liga veroordelen we elke vorm van racisme”, verklaarde Tebas aan de Spaanse televisie in de nasleep van het incident. “We hebben videobeelden ter beschikking en zullen zo vaststellen wat er precies gebeurd is. De Liga staat niet toe dat er racisme in het voetbal heerst.”