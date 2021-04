François overwon twee kankers en een spierziekte, en laat ook na nieuw verdict het hoofd niet hangen: “Ja, ik ga dood. Maar ik ben een gelukzak”

/ Wevelgem -

Dit is het verhaal over de draagkracht van een man. Twee keer kreeg François Vangaeveren (53) uit Gullegem kanker, twee keer spartelde hij er zich doorheen. Alsof dat niet genoeg was, kreeg hij ook een spierziekte. Toch moest en zou hij met zijn handbike naar Santiago de Compostella fietsen. Corona verknalde dat. Eind vorig jaar kwam de mokerslag. Longkanker met uitzaaiingen. “Ik besef dat ik een vogel voor de kat ben, maar toch maak ik toekomstplannen.”