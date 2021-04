Na vondst van groot wapenarsenaal bij motorbende Outlaws: was er een nieuwe bendeoorlog op til?

Na een grote vondst wapens in een garagebox in Mechelen zijn speurders afgelopen vrijdag binnengevallen bij dertien leden van de motorbende Outlaws. Elf mensen werden opgepakt en uiteindelijk drie aangehouden. “Die wapens dienen om ons te verdedigen tegen de Hells Angels”, zou verklaard zijn door een arrestant. Bij de politie vermoedt men dat een hernieuwde bendeoorlog op til was tussen de twee motorbendes.