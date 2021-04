Satellietzender met beste van Vlaanderen en Nederland verdwijnt

De Vlaamse regering trekt de stekker uit BVN, ‘Het Beste van Vlaanderen en Nederland’. Die televisiezender, in het buitenland te bekijken via satelliet, streaming en andere distributiekanalen, brengt dagelijks een selectie uit het aanbod van de Nederlandse en de Vlaamse publieke omroepen, met bijzondere aandacht voor nieuws en achtergrondinformatie. Maar ook de populaire soap Thuis is er dagelijks te volgen, net als Blokken of het Nederlandse Sesamstraat.

Tegen de zomer verdwijnt de zender in zijn huidige vorm van de satelliet. Vlaanderen wil het miljoen euro dat de samenwerking jaarlijks kost liever op een andere manier investeren. “We blijven focussen op de samenwerking met de Nederlandse collega’s, maar doen dat voortaan op een andere manier”, zegt Vlaams mediaminister Benjamin Dalle (CD&V). “Door bijvoorbeeld meer in te zetten op coproducties zoals Undercover met Tom Waes, of samenwerkingen zoals De Lage Landenlijst op Radio 1.”

Voor de buitenlandse kijkers die BVN via satelliet volgen, wordt intussen aan een oplossing gewerkt. Aan de VRT wordt onder meer gevraagd om het aanbod op het digitale platform VRT Nu te versterken en eventuele problemen met streamingrechten in het buitenland uit te klaren. De Nederlandse publieke omroep gaat intussen wel verder met het aanbod via satelliet, specifiek voor de zogenaamde overzeese gebieden.