In Jordanië zijn veertien mensen, onder wie voormalig kroonprins Hamza bin Hussein, door de veiligheidsdiensten opgepakt voor verhoor. De halfbroer van koning Abdullah is naar eigen zeggen onder huisarrest geplaatst. Volgens ingewijden zou hij een staatsgreep hebben voorbereid.

Jordanië, bekend als het meest stabiele land in het eeuwige kruitvat dat het Midden-Oosten is, staat in rep en roer. Niemand minder dan Hamza bin Hussein (41), een halfbroer van de huidige koning Abdullah ...