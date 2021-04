Onthutsende Covidcijfers bij de politie: “Ruim één op vijf politiemensen had al corona”

De beroepsgroep ‘politie’ is ongemeen hard getroffen door het coronavirus. Sinds het begin van de pandemie in maart vorig jaar raakten al één op de vijf medewerkers besmet. “Omdat we een contactberoep hebben. Maar ook omdat de overheid naliet om politiemensen goed te beschermen met mondmaskers, handgels en sneltesten”, klinkt het bij de politiebonden.

Er wordt door de overheid schijnbaar geen klassement bijgehouden van de beroepsgroepen die het vaakst covid oplopen. Maar als ze dat morgen tóch zou doen, dan zal de politie helemaal bovenaan staan. Dat is alvast het aanvoelen bij verschillende gezondheidsinstanties en dat blijkt ook uit de cijfers van de geïntegreerde politie (lokaal en federaal). Volgens de laatst gecommuniceerde cijfers, die van donderdag 2 april, raakten sinds het begin van de pandemie al 11.237 van de 52.366 politiemedewerkers (agenten én burgerpersoneel) besmet met het virus. Procentueel kreeg dus al 21,5 procent van alle politiemedewerkers corona.

De 11.237 is verder op te delen in 6.661 gevallen “ziek, vermoedelijk covid”, 4.566 gevallen “ziek, zeker covid”. “De eerste categorie behelst vooral mensen die in het begin duidelijke coronasymptomen hadden maar niet getest werden omdat er nog niet genoeg testen voorhanden waren”, klinkt het bij de federale politie, die hen daarom toch ook als coronazieken bestempelt.

Samen in combi

“Het is een enorm cijfer, maar het verbaast ons niks”, klinkt het bij alle politievakbonden. “De politiemensen komen dag in dag uit met vele mensen in contact, en dus ook met besmette mensen. Daarnaast zitten ze steeds met twee samen in de combi. Dag één met collega X, dag twee met collega Y. Dat gebeurt”, zegt Joery Dehaes van het ACV.

“De overheid heeft van in het begin van de crisis ook veel te weinig gedaan om de agenten te beschermen. Er waren geen mondmaskers, geen handgels, geen testen. We moesten zelf onze mondmaskers naaien. Ook nu zijn er nog steeds veel te weinig testen voorhanden, dus ook nu nog lopen we de kans om – ongewild – collega’s of burgers te besmetten. Eigenlijk is de toestand nu nóg slechter: tijdens de eerste golf werd corona erkend was als beroepsziekte door de overheid. Nu moeten agenten aantonen dat ze corona opliepen op het werk alvorens ze steun te krijgen. Dat gaat natuurlijk niet.”

Vincent Houssin van de liberale vakbond VSOA: “Thuiswerk bij de vele bureaudiensten van de politie is nog steeds een gunst, zo zei een burgemeester onlangs. Beleidsmensen verzinnen steeds uitzonderingen zodat politiemensen eigenlijk niet kunnen voldoen aan de covid-maatregelen. De gevolgen zien we in de cijfers.”

Prioritair vaccineren

Bij de eerstelijnspolitie is er inderdaad een hoger risico om corona op te lopen, klinkt het bij de federale politie. “We hebben al heel veel mensen die ziek geworden zijn of in quarantaine moesten. Gelukkig konden er steeds andere collega’s inspringen. We hopen net als iedereen dat vaccinatie soelaas biedt, en hebben daarom eerder al gepleit om politiemensen prioritair te vaccineren. Wat her en der al gebeurt.”

Annelies Verlinden (CD&V), minister van Binnenlandse Zaken, laat weten dat ze “de vraag van de vakbonden ondersteunt om covid opnieuw te erkennen als beroepsziekte”.