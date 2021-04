Lommel verliest van Deinze en mist kans om dichter bij Seraing te komen

Op de 25e speeldag in de 1B Pro League heeft Lommel, derde in de stand, een 2-1 nederlaag geleden in Deinze. Bij de rust stonden de Limburgse bezoekers nog 0-1 voor, dankzij een vroeg doelpunt van Jordan Attah Kadiri. In de tweede periode bezorgden Mehdi Tarfi en Lennart Mertens Deinze de zege.