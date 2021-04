Steven Defour stopt straks met voetballen. Hij is dan 33 jaar. Fysieke ongemakken beletten hem nog verder te gaan. Zijn carrière is zo een onvoltooide symfonie. Ze begon zoet en eindigde met horten en te veel stoten.

Defour speelde zijn laatste interland op zijn 29ste. Hij mocht zes minuten meedoen in een oefenwedstrijd. Het was één jaar nadat hij zijn vorige interland had gespeeld. Zijn laatste duel bij de Rode Duivels ...