Antwerp-coach Frank Vercauteren: “Andere aanpak beter? Ik kan niet in mijn glazen bol kijken”

Frank Vercauteren koos dus voor dezelfde namen én dezelfde aanpak als op Club Brugge, maar tegen Anderlecht bracht dat weinig op. Waarom hij in een thuismatch tegen een niet bepaald onfeilbare tegenstander niet met Mbokani in de spits was begonnen?

Hij kaatste de bal terug: “Waarom had ik dat moeten doen? Om voor meer aansluiting voorin te zorgen? Zou kunnen, maar je weet niet of dat beter was geweest. Ik kan vooraf niet in een glazen bol kijken. Trouwens: we speelden na de rust met Gerkens, Refaelov en Lamkel Zé – drie offensieve spelers dus, net zoals vroeger. En nadien kwam Mbokani er nog bij. Dat is toch voldoende? Kijk, we zijn gewoon geklopt door een betere ploeg. We hebben de kwaliteit niet gebracht die nodig was om Anderlecht in de problemen te brengen. Veel jongens waren tegen zichzelf aan het vechten. En als je dan na de 0-1 niet meer doet wat je moet doen, dan kan zo’n afstraffing volgen.” Play-off 1 is nog altijd dichtbij – winnen in Moeskroen volstaat en desnoods is er nog een herkansing tegen Genk –, maar: “Een makkie wordt het zeker niet.”