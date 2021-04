In januari informeerde AA Gent al bij KV Kortrijk naar Julien De Sart (26). De middenvelder mocht toen niet vertrekken. In juni is het jeugdproduct van Standard einde contract en het staat eigenlijk vast dat hij Kortrijk zal verlaten.

Gent houdt zijn dossier nog steeds nauwlettend in de gaten. Vooral dat hij transfervrij én Belg is, maakt hem interessant voor de Buffalo’s. De Sart heeft ook wel nog andere opties, waaronder in Frankrijk.