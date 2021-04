Buffalo’s zitten met een penaltyprobleem: “We hebben geen specialist”

Tien strafschoppen kreeg AA Gent in de competitie. Vier daarvan gingen rechtstreeks binnen. Dorsch en Kums misten al. Yaremchuk miste op Standard al zijn derde van vijf penalty’s, Europa League incluis. Castro-Montes, nummer twee op de lijst, zette hem net als tegen Cercle in twee keer om.

De laatst feilloos genomen strafschop in de competitie werd door Kums getrapt. In het seizoen 2015-2016 zette hij er negen van de twaalf om. Waarom is hij vandaag niet aangeduid om ze te nemen? “Sven zou wel willen, maar hij is ook niet de specialist die ze met de ogen dicht binnen trapt”, zegt zijn coach. “Hij heeft er destijds twee op rij gemist en dan begint een speler te twijfelen. Wij hebben geen specialist. Ik snap niet waarom spelers iets anders doen in een wedstrijd dan op training. Dan gaan die wel binnen. In een wedstrijd lijkt plots alles vergeten en weten ze niet meer hoe ze die getrapt hebben.”