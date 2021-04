Nucleaire deal Iran: Washington bereid om te spreken over herziening sancties tegen Iran

De Verenigde Staten hebben zich maandag bereid verklaard om eventueel sancties die aan Iran opgelegd zijn te herzien op voorwaarde dat Teheran zich strikt houdt aan de nucleaire deal die in 2015 werd afgesloten. Dinsdag starten in Wenen gesprekken over de kwestie.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat het speciaal gezant voor Iran Robert Malley naar Wenen stuurt om er deel te nemen aan de besprekingen met de Europeanen, Russen en Chinezen. Een ontmoeting met zijn Iraanse tegenhanger zou er voor Malley voorlopig niet op het programma staan.

De Europese Unie, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China, Rusland en Iran komen zoals gepland deze week samen in de Oostenrijkse hoofdstad om er te praten over de heraansluiting van de Verenigde Staten bij het internationale akkoord over het nucleaire programma van Iran (JCPOA). Volgens woordvoerder Ned Price van het State Department is Washington bereid om het opheffen van enkele sancties tegen Iran in overweging te nemen, maar het gaat dan wel enkel om sancties die verband houden met de nucleaire kwestie. “We gaan geen eenzijdige gestes of toegevingen doen om Iran te overtuigen”, aldus Price aan de pers.

Eerder bevestigden alle partijen in een mededeling dat ze een Amerikaanse terugkeer positief willen benaderen. Ze beklemtoonden dat ze het akkoord overeind willen houden en bekijken hoe ervoor te zorgen dat de afspraken opnieuw nageleefd kunnen worden.

Trump trok VS terug

De Iran-deal werd in 2015 gesloten om te verhinderen dat de islamitische republiek kernwapens zou ontwikkelen. In ruil werden zware economische sancties tegen Teheran opgeheven. De deal raakte aan het wankelen toen toenmalig president Donald Trump in 2018 zijn land terugtrok en opnieuw naar sancties greep. Dat zette Iran er dan weer toe aan om zijn verplichtingen in het akkoord steeds minder na te leven, en bijvoorbeeld steeds meer uranium te verrijken.

De opvolger van Trump, Joe Biden, heeft een Amerikaanse comeback in het vooruitzicht gesteld, maar Washington wil garanties dat Iran zich opnieuw helemaal gaat schikken naar het akkoord. Teheran verwacht dan weer dat de VS eerst de economische sancties intrekken.

In juni vinden in Iran presidentsverkiezingen plaats.