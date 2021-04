Machtigste gewapende groepering in CAR zegt rebellencoalitie te willen verlaten

In de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) heeft de militie Union pour la Paix en Centrafrique (UPC), de machtigste gewapende groepering van het land, beloofd om de rebellencoalitie te verlaten die het regime van president Faustin Archange Touadéra wil omverwerpen. Dat werd maandag via een communiqué bekendgemaakt en door de woordvoerder van de militie aan het Franse persagentschap AFP bevestigd.

De UPC, die voornamelijk actief is in het oosten van het land, is de machtigste en meest actieve groepering in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar nu al zo’n acht jaar een burgeroorlog woedt.

“Legergeneraal Ali Darassa Mahamat en zijn officieren engageren zich om zich terug te trekken uit de coalitie van patriotten voor de verandering”, schrijft Ali Darassa, de leider van de UPC en auteur van het communiqué. “Sinds het begin van de verkiezingscrisis lijdt de bevolking zwaar onder de onveiligheid, de gezondheidssituatie, de hongersnood en het ontbreken van humanitaire hulp”, voert de generaal aan. De groepering zegt voorts nog steeds het vredesakkoord van Khartoem te onderschrijven, dat in februari 2019 werd afgesloten tussen de regering en veertien gewapende groepen, waaronder ook de UPC.

De Centraal-Afrikaanse Republiek – één van de armste landen ter wereld en een buurland van Congo en Kameroen – wordt getroffen door gewelddadige conflicten sinds oud-president Bozizé in 2013 door de overwegend islamitische Seleka-rebellen van de macht werd verdreven. Dat leidde tot een burgeroorlog waarbij de anti-Balaka-milities het opnamen tegen facties van Seleka.