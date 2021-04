Nederlands vrachtschip in problemen bij Noorwegen

Een vrachtschip dat vaart onder de Nederlandse vlag, is in problemen geraakt bij Noorwegen. De lading aan boord is gaan schuiven en het schip helt over. Alle twaalf bemanningsleden zijn met een helikopter van het schip gehaald en naar de Noorse plaats Ålesund gebracht.

Het Nederlandse Amasus Shipping uit Delfzijl is mede-eigenaar van de Eemslift Hendrika. De eerste acht bemanningsleden werden maandagmiddag al van boord gehaald. De overige vier bleven aan boord in een poging het schip te stabiliseren, meldt de Noorse kustwacht. Het schip lag in de middag op ongeveer 60 nautische mijlen (110 kilometer) ten westen van de Noorse kust.

De Eemslift Hendrika is gebouwd in 2015, is 112 meter lang en 17 meter breed.