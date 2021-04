Minstens 18 doden en 62 vermisten na aardverschuiving Indonesië

Zeker 18 mensen zijn omgekomen en 62 vermist nadat een modderstroom van vulkanoclastisch materiaal door verschillende dorpen op het Indonesische eiland Lembata raasde. Dat melden de lokale autoriteiten.

De vulkanische brokstukken, gekend als lahars, kwamen van de Lewotolo-vulkaan en verzwolgen zondag verschillende huizen na hevige regenval. Veertien dorpen zijn nog onbereikbaar voor de hulpdiensten.

De Lewotolo roert zich al enkele maanden. De vulkaan in het noorden van het eiland is ruim 1.400 meter hoog. De laatste grote uitbarsting was in 2012.

Indonesië ligt in de zogenaamde “Pacifische ring van vuur”, een gebied met een hoge vulkanische activiteit en zo’n 128 actieve vulkanen.