Anderlecht informeert bij Antwerp naar transfervrije Dieumerci Mbokani en Lior Refaelov

Anderlecht zit na een 1-4 zege terug op Play-off 1-koers. Het troefde Antwerp af, maar denkt toch aan twee anciens van ‘The Great Old’. Paars-wit informeerde immers naar Dieumerci Mbokani (35) en Lior Refaelov (34). De interesse is nog niet concreet, maar de Brusselaars zochten alvast uit wat de aflopende contracten van het duo inhouden.

Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani kenden gisteren een frustrerende avond tegen Anderlecht. De eerste kwam als aanvaller amper voor in het defensieve spel van Antwerp, de tweede mocht slechts invallen. Vervelend voor twee productieve spelers.

Zorgt Anderlecht straks voor verlossing? Het seizoen is nog aan de gang, maar het is niet verboden om spelers te benaderen wiens contract in juni afloopt. Daarom kon Anderlecht recent toenadering zoeken tot Refaelov en Mbokani, ook al speelde het nog tegen The Great Old. Paars-wit, dat beperkte financiële middelen heeft, tast immers de markt af. De interesse in het tweetal is nog niet concreet, maar de Brusselaars wilden nagaan of er geen clausules in hun contracten staan en of ze deze zomer effectief transfervrij zijn. Op basis van die info kunnen ze dan beslissen of ze werk gaan maken van deze dossiers.

Foto: BELGA

Vervanger voor Nmecha

Het aanvalsduo is wel degelijk einde contract. Antwerp bekijkt weliswaar of het de verbintenis van beide sterkhouders kan verlengen, maar zeker bij de huidige Gouden Schoen sleept dat aan. Refaelov wil voor twee jaar bijtekenen, maar de vraag is of Luciano D’Onofrio zover wil gaan. Bij Mbokani woedt een gelijkaardige discussie.

Anderlecht profiteert mogelijk van die situatie. De kans is reëel dat het volgend seizoen topschutter Lukas Nmecha verliest. Die wordt gehuurd van Man City en is wellicht onhoudbaar. Sportief directeur Peter Verbeke is van het standpunt dat je met kids geen titels wint en wil wat métier toevoegen aan de kern. Dieumerci Mbokani kende al twee passages bij paars-wit en pakte er al drie titels. Vraag is vooral of Anderlecht Dieu zijn hoge loon kan/wil betalen. Dat werd in het verleden al eens afgetoetst en vormde toen een struikelblok. Bovendien kende Mbokani voor het eerst een jaar waarin enkele blessures opdoken. Toch was de Congolees tot dusver nog goed voor acht goals en vier assists in 27 matchen.

Club-verleden Refaelov

Ook de looneisen van Refaelov zullen niet min zijn. Op zijn 34ste beleeft de Israëli één van zijn beste seizoenen ooit. Hij won niet alleen de Gouden Schoen, maar pakte bij Antwerp ook al uit met veertien doelpunten en negen assists. Bij Anderlecht zou hij een creatieve injectie betekenen. Een overgang zou wel gevoelig liggen omdat Refaelov vroeger het mooie weer maakte bij Club Brugge.

Aangezien het nog maar om informatieve gesprekken ging, is een overgang nog niet voor morgen. Toch kijkt Anderlecht al naar de toekomst.