Amerikaanse minister van Financiën Yellen wil globale minimumbelasting voor bedrijven

De Amerikaanse minister van Justitie Janet Yellen heeft zich uitgesproken voor de invoering van een globale minimumbelasting voor ondernemingen die internationaal actief zijn. De VS werken samen met de G20 om daarover een consensus te vinden, zei Yellen maandag.

“Samen zouden we een globale minimumbelasting kunnen gebruiken, om te verzekeren dat de wereldeconomie gebaseerd op gelijke concurrentieomstandigheden voor internationale ondernemingen floreert en dat innovatie, groei en welvaart aantrekken”, zei Yellen.

De vorige Amerikaanse regering van president Donald Trump wou geen minimumbelasting. Die vreesde dat internationaal actieve Amerikaanse concerns daardoor in een slechtere situatie zouden komen.

Trump was ook gekant tegen een vooral in Europa gevraagde digitale taks voor internetbedrijven zoals Amazon, Google en Apple. De nieuwe regering onder president Joe Biden staat daar meer open voor en wil een compromis vinden bij onderhandelingen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Critici stellen dat die bedrijven te weinig belastingen betalen in de landen waar ze actief zijn.