Zestienjarigen mogen vanaf 2024 stemmen voor Europa

Groen en Open VLD maken werk van de aangekondigde verlaging van de kiesleeftijd. In 2024 zullen jongeren vanaf 16 jaar mee kunnen beslissen wie in Europa aan zet komt, zo schrijft De Morgen dinsdag.

Bij de volgende stembusslag, in 2024, zullen voor het eerst jongeren vanaf 16 jaar kunnen stemmen, zij het enkel voor de Europese verkiezingen. Dat plan werd eind vorig jaar afgeklopt in het federale regeerakkoord en wordt nu concreet gemaakt. Wie jonger is dan 18 jaar zal echter niet zomaar naar het stemhokje kunnen gaan. Zij zullen zich vooraf moeten inschrijven in het kiesregister.

Voor de Vivaldi-partijen maakt de verlaging van de stemgerechtigde leeftijd deel uit van de ‘democratische vernieuwing’, een pakket maatregelen die het vertrouwen in de politiek moeten herstellen. De hervorming moet er ook voor zorgen dat de bezorgdheden van jongeren meer gewicht krijgen in de besluitvorming.

De belangrijkste reden dat de kiesleeftijd enkel voor de Europese verkiezingen naar omlaag gaat, is politiek van aard: enkel voor een aanpassing van de Europese kiesleeftijd volstaat een gewone meerderheid. Voor de federale verkiezingen moet de grondwet gewijzigd worden, en daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig. Die hebben de regeringspartijen niet: ze bezetten 87 van de 150 zetels in de Kamer.