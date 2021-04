Zlatan Ibrahimovic noemt zichzelf ‘The Lion’ maar ligt nu onder vuur in eigen land voor... leeuwenjacht

Zlatan Ibrahimovic ligt onder vuur in zijn thuisland Zweden omdat hij in 2011 een leeuw zou hebben doodgeschoten in een Zuid-Afrika.

De aanvaller van AC Milan wordt in de Zweedse krant Expressen er van beschuldigd tien jaar geleden een leeuw in het wild te hebben neergeschoten. Jacht op leeuwen is legaal in Zuid-Afrika, met de juiste licentie. Die zou Zlatan wel hebben gehad. Hij zou de schedel en het vel achteraf naar zijn thuis hebben laten verschepen. Ibrahimovic noemt zichzelf vaak een leeuw en heeft een grote tatoeage van het dier op zijn rug.