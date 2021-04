Colruyt is voortaan, via brandstofdochter DATS 24, ook leverancier van elektriciteit en aardgas. Dat heeft het supermarktbedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Vanaf dinsdag kunnen gezinnen in Vlaanderen en Wallonië bij Colruyt terecht voor de levering van aardgas en groene stroom. De groep is al jaren actief op de energiemarkt via DATS 24, onder meer met eigen windmolenparken in de Noordzee, maar zet nu voor het eerst ook de stap naar de gewone consument.