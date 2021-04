Nand (14) uit Roosdaal sinds zondag vermist

Roosdaal - Child Focus roept op om uit te kijken naar Nand (14). De tiener is afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Roosdaal en verdween zondag spoorloos.

Nand is 14 jaar, 1,65 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en kort, bruin haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een rode sweater met kap met opschrift ‘WB Boundaries’, een beige jeansbroek, een zwarte pet van ‘New York Yankees’ en zwarte schoenen met witte zool.

Oorspronkelijk werd er ook gezocht naar een tienjarige maar die werd dinsdagochtend levend en wel teruggevonden.

Wie meer informatie heeft over Nand kan contact opnemen met Child Focus, via 116 000 of de politie op 0800 30 300.