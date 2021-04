Presentator Piers Morgan haalt opnieuw uit naar Meghan Markle

Piers Morgan heeft absoluut geen spijt van de uitlatingen die hij over Meghan Markle, hertogin van Sussex, heeft gedaan na haar interview met Oprah Winfrey. De Britse presentator lag onder vuur na zijn felle kritiek, die hij uitte in het programma Good Morning Britain en voelde zich daarna genoodzaakt op te stappen bij de show. In een interview liet Morgan weten “dat de hertogin alleen maar leugens verspreidt”.

“Ze beschuldigt mensen binnen het ’instituut’ ervan dat niemand zich bekommerde om haar mentale welzijn. Ze zegt zelfs suïcidaal te zijn geweest. Het spijt me, maar je maakt mij niet wijs dat de royals dat zomaar laten gebeuren. Het is nogal een beschuldiging. Dus kom dan ook door met namen en rugnummers, want als dit daadwerkelijk waar zou zijn, dan moeten degenen die daar schuldig aan zijn daar ook voor boeten. Maar tot op heden hebben we geen enkele naam gekregen, wat mij doet denken dat het leugens zijn”, zegt Morgan bij de Amerikaanse zender Fox News.

B-actrice

“We zijn nu een maand verder en eigenlijk zijn we nog geen steek verder gekomen”, gaat hij verder. “Hoewel, er zijn wel een aantal uitspraken van Harry en Meghan ontkracht door derden, dus dat zegt wel iets. Ze hebben zoveel onwaarheden verkondigd, dus waarom zou ik deze twee Pinokkio’s moeten geloven? Meghan is niets meer dan een B-actrice die over de rug van de koninklijke familie geld wil verdienen. En wat betreft die titel voor hun zoontje Archie: die zou pas prins zijn geworden als prins Charles koning wordt, als koningin Elizabeth aftreedt of komt te overlijden. Dat is geen nieuws, maar gewoon de regel, en dat wisten Harry en Meghan al voor zijn geboorte. Dus dat Meghan hier nu een heel verhaal van maakt dat het om Archies huidskleur gaat, is echt laag bij de grond. Ze probeert wederom het slachtoffer uit te hangen, de racismekaart te spelen en toont geen enkel respect voor haar schoonfamilie. Ze wist van tevoren zéér goed in welke familie ze trouwde, ook al zegt ze Harry nog nooit gegoogeld te hebben. Hou toch op, alsjeblieft! Dat geloof je toch zelf niet?”

Morgan zei ook meerdere keren bedreigd te zijn sinds zijn vertrek bij Good Morning Britain. “Kennelijk mag je geen mening meer hebben over een controversieel interview als dat van Harry en Meghan. Dat is treurig. Ik bedoel, die twee verkondigen van alles en nog wat en wij moeten dat maar klakkeloos aannemen. Nou nee, ik ga daar niet in mee.”

