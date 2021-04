Oranje oefent tegen Schotland en Georgië in aanloop naar EK voetbal

In de aanloop naar het EK speelt het Nederlands elftal in juni oefeninterlands tegen Schotland en Georgië. Het duel met Schotland vindt woensdag 2 juni plaats in Estádio Algarve in Almancil. Oranje is die week op trainingskamp in het Portugese Lagos. Schotland neemt komende zomer eveneens deel aan het EK.

Voor bondscoach Frank de Boer is het een terugkeer naar het stadion waar hij voor de laatste keer het shirt van het Nederlands elftal droeg. Dat was in juni 2004 in de na strafschoppen gewonnen EK-kwartfinale tegen Zweden (0-0). De Boer speelde 112 interlands.

Op zondag 6 juni komt Oranje in Enschede tegen Georgië uit. De wedstrijd in het stadion van FC Twente begint om 18.00 uur. Nederland speelde nog niet eerder tegen het nationale team van Georgië, dat sinds 1990 actief is en in 1992 toetrad tot de FIFA en UEFA.

Het duel met Georgië is de laatste oefenwedstrijd voor Nederland in de voorbereiding op het EK, dat op de planning staat voor 11 juni tot en met 11 juli in twaalf landen.