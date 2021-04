Steven Van Gucht: “Testbeleid 2.0 moet coronavirus terugdringen”

We zijn op weg naar 1.000 coronapatiënten op intensieve zorg. Met die boodschap ging de persconferentie van Sciensano van start. Het nieuwe testbeleid zou er voor moeten zorgen dat we stilaan wel controle krijgen op het virus.

De cijfers voor ons land beginnen lichtjes in ons voordeel te spelen. Het aantal besmettingen daalt. En het aantal ziekenhuisopnames lijkt te stabiliseren. Of dit effectief een voorbode is van een daling, durfde viroloog Steven Van Gucht nog niet zeggen. En het zijn vooral de cijfers op de intensieve zorgen die zorgen moeten baren. “Op het einde van de week zullen we de kaap van 1.000 patiënten op intensieve zorgen overschrijden. Helaas is dit een parameter dat maar heel traag en laat zal dalen”, zei Van Gucht nog.

Op de persconferentie werd dan ook uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe teststrategie. Zo zijn er nu drie soorten testen beschikbaar: de klassieke PCR-test, de sneltest op het werk en de zelftest bij de apotheker.

“Een sterk en effectief testbeleid is essentieel om het virus te verslaan”, zegt Van Gucht. “Daarom versterken we het testbeleid. Naast de klassieke PCR-testen komen nu testen in bedrijven en zelftesten in de apotheek.”

De klassieke test blijft de meest effectieve test. “De capaciteit in onze labo’s is enorm vergroot, we kunnen zo’n 150.000 testen per dag verwerken. Deze test is bedoeld voor mensen met symptomen of met hoogrisicocontacten. Ze zijn daarenboven belangrijk om nieuwe varianten van het virus te ontdekken en hun verspreiding tegen te gaan.”

Snel- en zelftest

Naast de klassieke test is er nu ook een sneltest beschikbaar in bedrijven waar werknemers niet kunnen telewerken door de aard van de job. ‘Deze tests worden door gekwalificeerde personen uitgevoerd, een medicus of verpleegkundige of iemand die een opleiding heeft gehad. Deze test gaat niet naar een labo en binnen de 15 minuten is het resultaat al beschikbaar. Zo moeten uitbraken snel ingeperkt worden en vermijden we dat bedrijven moeten sluiten. De testen zijn belangrijk om de continuïteit van de economie en de dienstverlening naar de burger te vrijwaren.”

Foto: REUTERS

Er werd ook toelichting gegeven over de reeds zeer veel besproken zelftesten. Vanaf vandaag zijn ze her en der bij apothekers al te vinden maar de bevoorrading loopt nog volop. “De zelftest wordt uitgevoerd door de burger thuis. Maar let op, deze test is niet even accuraat. Een zelftest vindt alleen een besmetting op zijn piek, wanneer er dus veel virus in de neus aanwezig is. Eén op de vijf besmettingen (20 procent) wordt niet gevonden. Een negatieve test sluit dus geen besmetting uit. U moet de maatregelen dus blijven volgen”, benadrukt Van Gucht nog. “Bij symptomen moet u altijd de huisarts contacteren voor een grondigere PCR-test.”

Wanneer is zo’n test dan handig? “Een zelftest kan dienen om veilig samen te komen met uw knuffelcontact. Het kan een extra voorzorg betekenen om uw naasten te beschermen.”

Naast de teststrategie zijn vooral de vaccins van groot belang, ook daar bereikten we dinsdag een mijlpaal. In ons land werden er al zo’n 2 miljoen vaccins gezet. Momenteel worden de 65 plussers uitgenodigd en komende week worden ook de risicopatiënten jonger dan 65 uitgenodigd. Wie zich wil laten registreren op een reservelijst voor een vaccin, kan sinds dinsdag terecht op Qvax.

