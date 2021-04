Vincent Kompany tempert euforie in Anderlecht-kleedkamer: “Nog geen tijd voor een feestje”

De wereld ziet er weer mooier uit voor Anderlecht. Paars-wit veegde Antwerp weg en twee matchen voor het einde van de reguliere competitie staat het op een Play-off 1-plaats. Die positie moet het nu vasthouden tegen Club Brugge en STVV. Dat is doenbaar, want rivaal KV Oostende heeft ook problemen. Europees voetbal en betere financiën zijn wat dichterbij. “Toch is er geen tijd voor een feestje”, aldus Kompany