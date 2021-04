Netanyahu moet nieuwe regering vormen, nieuwe verkiezingen niet uitgesloten

Twee weken na de presidentsverkiezingen van 23 maart in Israël heeft president Reuven Rivlin de rechts-conservatieve premier Benjamin Netanyahu dinsdag opnieuw opdracht gegeven een nieuwe regering te vormen.

Het staatshoofd erkende dat niemand over een meerderheid in het parlement beschikt, maar dat Netanyahu betere kansen heeft dan anderen. Gezien het corruptieproces tegen hem was het geen lichte beslissing om Netanyahu met de regeringsvorming te belasten, zei Rivlin.

Bij het beraad van Rivlin met de partijleiders kreeg Netanyahu (71) de meeste aanbevelingen: 52 parlementsleden zegden hem steun toe. Zijn rivaal en oppositieleider Jair Lapid kwam aan 45 steunbetuigingen. Diens partij Yesh Alid bevindt zich in het politieke centrum.

Noch Netanyahu, noch zijn tegenstander hebben een meerderheid in het parlement dat 120 zetels telt. De uitkomst van de regeringsvorming na de vierde parlementsverkiezingen in minder dan twee jaar tijd, blijft daarom in het ongewisse. De formateur heeft vier weken de tijd om een coalitie te smeden en kan een verlenging van twee weken vragen.

Gezien de moeilijke regeringsvorming zijn nieuwe verkiezingen dit jaar niet uitgesloten.

De 57-jarige Lapid riep maandag op een brede regering zonder Netanyahu te vormen. Hij bood Naftali Bennett van de ultrarechtse Jamina een coalitie met roterend premierschap aan. Hij zei bereid te zijn Bennett voor te laten gaan.