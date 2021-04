Jordanië verbiedt berichtgeving over onderzoek naar ex-kroonprins

Jordaanse media mogen niet langer berichten publiceren over de zaak rond de voormalig kroonprins Hamza bin Hoessein. Dat heeft de procureur-generaal in de Jordaanse hoofdstad Amman beslist. De halfbroer van koning Abdoellah wordt door de regering beschuldigd van samenzwering om de veiligheid van het land te destabiliseren.

Het verbod geldt voor “audiovisuele media en sociaalnetwerksites, en de publicatie van foto’s of video’s die betrekking hebben op dit onderwerp”, staat in de verklaring van procureur Hassan al-Abdallat. De maatregel heeft als doel om het geheim van het onderzoek te beschermen, zo klinkt het.

In het onderzoek zijn al minstens zestien arrestaties verricht. De 41-jarige prins zou met hen en buitenlandse partijen hebben samengewerkt om de veiligheid in Jordanië te ondermijnen. Hamza ontkent betrokken te zijn bij een samenzwering tegen de koning en wordt daarin gesteund door de voormalige koningin Noor, de moeder van zowel Hamza als Abdoellah. De weduwe van koning Hoessein zegt dat er sprake is van laster.

Hamza was de eerste in lijn van troonopvolging, totdat koning Abdoellah hem die positie in 2004 afnam. De koning benoemde later zijn oudste zoon tot kroonprins.