Missverkiezing loopt compleet uit de hand: Miss World rukt kroon van het hoofd van winnares

Een missverkiezing voor getrouwde vrouwen in Sri Lanka is uitgelopen op een gênante vertoning. Winnares Pushpika de Silva moest enkele minuten nadat zij de felbegeerde titel ’mooiste gehuwde vrouw’ in de wacht had gesleept haar kroon op bizarre wijze inleveren. De beeldschone Sri Lankaanse zou gescheiden zijn, waarop de aanwezige ‘Miss World’ Caroline Jurie de kroon bruut van haar hoofd rukte.

De huidige Miss World nam een prominente rol in bij het Sri Lankaase topevenement. Kort na de bekendmaking stapte ze het podium op en griste de kroon van het hoofd van de winnares, waarmee het topmodel een ongekende rel in de wereld van de missen veroorzaakte. Jurie vond het haar taak als Miss Worlf om in te grijpen en riep op eigen houtje de nummer twee tot winnaar uit.

In de chaotische uren na de mislukte missverkiezing zou Pushpika de Silva hebben verklaard dat ze niet officieel gescheiden is, maar ’slechts’ gescheiden van haar man leeft. Dat ligt in het religieuze Sri Lanka zeer gevoelig. Ook beweert ze naar het ziekenhuis moest met een hoofdwond. Pushpika zou aangifte hebben gedaan tegen de regerend Miss World. Om de soap compleet te maken, zou er achter de schermen ook nog gevochten zijn.

De organisatie kwam na het incident - dat zich afspeelde voor de ogen van veel hoogwaardigheidsbekleders - met een statement. De missverkiezing verwerpt de actie van Jurie en laat weten dat Pushpika alsnog tot winnares zal worden gekroond.