Formatie Nederland: Herman Tjeenk Willink voorgedragen als informateur in Nederland

De fractievoorzitters in de Nederlandse Tweede Kamer hebben dinsdag de sociaaldemocraat Herman Tjeenk Willink (PVDA) voorgedragen als informateur. Dat is bekendgemaakt na overleg van de partijleiders met Kamervoorzitter Khadija Arib.

Tjeenk Willink krijgt de taak om de vastgelopen regeringsformatie vlot te trekken. Hij moet uitzoeken welke partijen samen een regering willen vormen.

Zijn benoeming moet dinsdag wel nog officieel worden bekrachtigd tijdens een debat in de Tweede Kamer, zo meldt de openbare omroep NOS.

De regeringsvorming in Nederland is in het slop geraakt na de gelekte verkennersnota waarin een “functie elders” gesuggereerd werd voor het christendemocratische Kamerlid Pieter Omtzigt. De uitspraak bleek later toe te schrijven aan eerste minister en leider van de rechts-liberale VVS Mark Rutte, hoewel hij aanvankelijk aan de media ontkende over Omtzigt te hebben gesproken.

Vorige week donderdag besliste de Kamer na een urenlang debat dat het vertrouwen hersteld moet worden en dat dat het beste kan gebeuren door een “een gezaghebbende, onafhankelijke informateur met een grotere afstand tot de actuele politiek en de partijen”.

Tjeenk Willink is minister van Staat, oud-voorzitter van de Eerste Kamer en voormalig vicepresident van de Raad van State. Hij was eerder al informateur bij de vorming van de kabinetten Paars I, Rutte I en Rutte III. Hij is sinds 2012 niet meer actief in de politiek.

