Nederlandse man opgepakt voor diefstal werken Van Gogh en Hals

“Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar” van Vincent van Gogh werd vorig jaar in maart gestolen Foto: Wikipedia

Een 58-jarige inwoner van de Nederlandse gemeente Baarn, in de provincie Utrecht, is dinsdagmorgen in zijn woning gearresteerd op verdenking van de diefstal van twee schilderijen uit musea. Het gaat om het schilderij “Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar” van Vincent van Gogh en “Twee lachende jongens” van Frans Hals.

Het werk van Van Gogh werd op 29 maart 2020 gestolen uit het Singer Museum in Laren, dat het doek uit 1884 in bruikleen had van het Groninger Museum. In de nacht van 29 op 30 maart werd een glazen deur van het museum vernield. De politie reageerde onmiddellijk op het inbraakalarm, maar toen agenten ter plaatse kwamen was de dief al weg met het kunstwerk van Van Gogh.

Het schilderij van Frans Hals verdween vorig jaar in de nacht van 26 augustus uit het Leerdamse museum nadat een achterdeur was opengebroken. Volgens de politie gingen de kunstrovers ervandoor op een scooter. Het was de derde keer dat hetzelfde kunstwerk uit 1626 of 1627 werd gestolen. Dat gebeurde eerder ook al in 2011 en 1998. Het schilderij met een geschatte waarde van 15 miljoen euro was toen respectievelijk zes maanden en drie jaar zoek.

Belangrijke stap

De politie noemt de arrestatie “een belangrijke stap”, maar zegt dat het onderzoek onverminderd doorgaat omdat de doeken nog niet zijn teruggevonden.

“Het is fantastisch nieuws en fijn dat de politie die man op het spoor is gekomen. Maar het werk is nog niet terecht”, reageert een woordvoerster van het Singer Museum. “Ik hoop dat de aanhouding de politie naar het schilderij kan leiden en dat mensen er weer in het Groninger Museum van kunnen gaan genieten.”