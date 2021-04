Belgische ondernemers starten in 2022 nachttreinen van Brussel naar Berlijn: drie keer per week en enkel bedden

Twee Belgische ondernemers zeggen dat ze vanaf april volgend jaar nachttreinen zullen laten rijden tussen Brussel en Berlijn, met ticketprijzen vanaf 49 euro. “We mikken op babyboomers en millennials”, luidt het.

De nachttrein lijkt helemaal terug te komen naar België. Sinds de start van een verbinding Brussel-Wenen vorig jaar, wordt gewerkt aan verschillende nieuwe initiatieven.

Deze week maken twee bedrijven concrete plannen bekend: de Nederlanders achter European Sleeper starten rond april volgend jaar met nachtelijke ritten van Brussel over Amsterdam en Berlijn naar Praag. Twee Belgische ondernemers willen rond dezelfde tijd starten met de MoonLight Express: ritten van Brussel via Luik naar Berlijn.

Het plan is om drie keer per week heen en weer te reizen tussen de Belgische en de Duitse hoofdstad, zegt Louis De Jaeger, een van de initiatiefnemers van de MoonLight Express. Onderweg zal er zeker een halte zijn in Luik, en wellicht ook nog in Duitse steden. Het vertrek in Brussel zal rond 20 uur zijn, de aankomst in Berlijn rond 9 uur.

Enkel bedden

De Jaeger en zijn partner Louis Lammertyn willen enkel bedden aanbieden, geen zitplaatsen. “Het is mensonterend om een heel nacht op een stoeltje te moeten zitten”, dixit De Jaeger. Er zullen gedeelde slaapruimtes zijn voor vijf à zes personen en coupés voor koppels. De rijtuigen zal het bedrijf leasen bij RDC in Duitsland, dat onder meer al treinen levert voor de Alpen-Sylt nachttrein in Duitsland.

De Jaeger zegt ook al samenwerkingen geregeld te hebben met duurzame cateraars “om niet alleen de standaard croque-monsieur te moeten leveren”.

Rol van NMBS

Langs Duitse kant zijn de vergunningen al in orde, zegt De Jaeger. In België moet de trein onder de licentie van de NMBS rijden. “Er lopen al enkele maanden onderhandelingen met de NMBS, maar er staat nog niets op papier.” De initiatiefnemers hebben er vertrouwen in dat alles rond kan geraken om in april 2022 te starten.

De NMBS zegt alvast “een actieve rol” te willen opnemen en samenwerkingen bekijkt zoals ze ook met de Oostenrijkse maatschappij ÖBB sloot voor de nachttrein naar Wenen.

De doelgroepen van de Moonlight Express zijn babyboomers en millenials. “Millenials houden van hippe reizen, maar willen ook duurzamer reizen”, legt de Jaeger uit. “Babyboomers houden van nostalgie en zijn op zoek naar kwaliteitsvolle reizen. We willen dat mensen het jammer vinden dat ze er bijna zijn.”