Veiling van brief van Titanic-overlever: “Ze plaatst je mee in de reddingsboot”

Een brief die een overlevende van de Titanic schreef een dag na de scheepsramp, wordt op 17 april geveild in het Zuid-Engelse Devizes door veilinghuis Henry Aldridge & Son. Volgens de veilingmeester is het verhaal van de schrijfster erg bijzonder. “Je hebt het gevoel dat je mee met haar in de reddingsboot zit.”

De brief werd opgesteld door de toen 26-jarige Marion Wright. Vanop een reddingssloep ziet de jonge vrouw in de nacht van 14 op 15 april hoe het “onzinkbare” luxeschip de dieperik in wordt gezogen. De dag nadien, veilig aan wal, vertelt ze in een brief aan haar vader wat ze gezien en beleefd heeft.

Foto: Henry Aldridge & Son Ltd

Vijf pagina’s lang beschrijft Marion Wright het “oorverdovende geschreeuw” van mensen die ten onder gingen. “Het was verschrikkelijk”, schreef ze. “Ik denk niet dat ik het ooit zal kunnen vergeten.”

7.000 euro

Wright was zelf in haar kajuit toen het schip tegen een ijsberg botste in de ijskoude Noord-Atlantische Oceaan. “Ik lag ongeveer tien minuten in bed toen ik de gruwelijke crash hoorde. Het hele schip schudde en de motor stopte”, aldus de vrouw. “Ik trok mijn kamerjas aan en zag mijn vriend op het dek.”

Net als vele andere passagiers wilden de twee uitzoeken wat er aan de hand was. Ze hadden elkaar ontmoet op het schip zelf. De jonge man, Alfred Pain, zorgde er uiteindelijk voor dat Marion Wright veilig in een reddingsboot kwam te zitten. “Hij was zo’n aardige man.” Maar Pain redde het niet. Hij was een van de meer dan 1.500 opvarenden die het leven lieten. Vanuit de sloep Carpathia zag Wright dat het gigantische schip “beetje bij beetje, heel geleidelijk aan, naar beneden zonk”.

Foto: Henry Aldridge & Son Ltd

Wright stierf zelf in 1965 in haar thuisstad Oregon, ze werd 80 jaar oud. Haar brief werd al die tijd bijgehouden door familieleden, nu wordt hij geveild door Henry Aldridge & Son of Devizes, Wilts. Het veilinghuis verwacht dat de verkoop zo’n 7.000 euro zal opbrengen. Het is een opmerkelijk stuk volgens veilingmeester Andrew Aldridge. “Ze plaatst je bijna in de reddingsboot zelf.”