“Catastrofale vloedgolf” van toxisch afvalwater bedreigt Florida

In Florida werd afgelopen weekend de noodtoestand afgekondigd nadat een gat in een dam van een reservoir van een voormalige mijn werd ontdekt. Mocht de dam breken, dreigt een “catastrofale vloedgolf” volgens de gouverneur van de staat: twee miljard toxisch afvalwater kan dan in de nabijgelegen baai stromen. Driehonderd gezinnen werden al geëvacueerd terwijl de hulpdiensten alles in het werk stellen om een natuurramp te voorkomen.

Het afvalwater is afkomstig van de voormalige Piney Point-mijn en zou hoge concentraties fosfor en stikstof bevatten, wat heel wat milieuschade kan veroorzaken. Volgens de overheid is het water zuur, maar niet radioactief. Milieuorganisaties beweren dat niet alleen Tampa Bay in gevaar is, ook de akkers en gewassen zouden in gevaar zijn, net als de drinkwatervoorziening van verschillende steden.

Gouverneur Ron DeSantis heeft de noodtoestand in zijn staat uitgeroepen om met meer mankracht en materieel sneller water weg te kunnen pompen. Per helikopter brachten ze onder meer mobiele pompstations ter plekke. Pogingen om het gat in de dam te dichten, zijn voorlopig allemaal mislukt.