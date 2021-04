Nieuwe aanhoudingen in dossier rond Sky ECC, onder wie medewerksters van stad Antwerpen en FOD Financiën

In de nasleep van het onderzoek naar de gekraakte berichtendienst Sky ECC zijn nog vier mensen aangehouden die in databanken opzoekingen deden of die als persoon fungeerden. Dat meldt het parket van Antwerpen. Het gaat onder meer om een vrouw die bij de FOD Financiën werkt, een medewerkster van een havenbedrijf en een medewerkster van stad Antwerpen.

Het gerechtelijk onderzoek naar Sky ECC was eind 2018 van start gegaan, nadat uit verschillende onderzoeken was gebleken dat criminelen steeds vaker gebruikt maken van cryptofoons, die met de versleutelingssoftware van Sky ECC waren uitgerust. Specialisten van de politie slaagden erin om de versleutelde berichtendienst te kraken. Een miljard berichten konden worden onderschept, waarvan al bijna de helft werd ontcijferd.

Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht. Zo zijn er intussen nog vier mensen aangehouden die in databanken opzoekingen deden of die als tussenpersoon fungeerden, vandaag zijn twee van die aanhoudingen bevestigd door de raadkamer.

Het gaat om een vrouw van 26 uit Antwerpen die bij een havenbedrijf werkt en een 26-jarige medewerkster van stad Antwerpen. Voor de medewerkster van de stad besliste de raadkamer om het verloop van de aanhouding verder onder elektronisch toezicht te laten verlopen, maar daar gaat het openbaar ministerie tegen in beroep. De aanhouding van een 34-jarige man uit Elsene, die als tussenpersoon zou fungeren, werd op 30 maart al bevestigd. De medewerkster van FOD Financiën zal woensdag voor de raadkamer verschijnen.

De drie vrouwen zouden vanuit hun functie en mogelijk tegen betalingen opzoekingen hebben gedaan, onder meer in het rijksregister of in databanken waar ze toegang tot hadden.

Lid van criminele organisatie

“De feiten zijn gekwalificeerd als lidmaatschap aan een criminele organisatie, omkoping, schending van beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen zet de onderzoeken onder leiding van de onderzoeksrechter verder”, aldus het parket.

Eerder werden ook al gerechtelijke onderzoeken opgestart tegen twee advocaten, een drugsspeurder van de politiezone Antwerpen, een parketmedewerkster en een administratief bediende in een ziekenhuis van ZNA. Zij zouden allemaal vanuit hun functie informatie hebben doorgespeeld aan het criminele milieu.