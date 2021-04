Van zon naar sneeuw in april: krijgen we nog ‘mooi weer’ deze paasvakantie?

Vorige week was het nog 24 graden, werden de korte rokjes uit de kast gehaald en aten we onze boterhammen thuis op het terras. Dinsdagochtend moesten we de auto sneeuwvrij maken en was het plots 20 graden kouder. April is een maand van uitersten, zegt weerman Frank Deboosere. Krijgen we deze paasvakantie nog mooi weer?