Edinson Cavani na amper een jaar alweer weg bij Manchester United? Spits kan rekenen op interesse van Boca Juniors

Misschien zien we Cavani niet meer op Old Trafford Foto: AFP

Edinson Cavani (34) zou na amper een jaar kunnen vertrekken bij Manchester United. Volgens Mirror Football kan de Uruguayaan rekenen op interesse van Boca Juniors. Cavani is geen vaste waarde bij United en zit nog maar aan 10 basisplaatsen in de Premier League. Hij moet het vooral hebben van invalbeurten, maar daar is hij niet tevreden mee. De zoveelste nummer 7, na Cristiano Ronaldo (36) dat flopt bij United.

De vader van Cavani claimt dat zijn zoon niet tevreden is in Manchester en dat hij deze zomer het liefst naar Zuid-Amerika terugkeert. Hij wil vooral dichter zijn bij zijn thuisfront en zijn familie. Boca Juniors is daarom ook favoriet om Cavani binnen te halen. Juan Roman Riquelme, vice-president van Boca, zou al een paar gesprekken hebben gehad met Cavani. De 34-jarige spits zou de Copa Libertadores, de Champions League van Zuid-Amerika, eens willen winnen.

Geflopt met rugnummer 7

Cavani zit momenteel aan 6 doelpunten in de Premier League. Met 7 goals in 27 officiële matchen bij United, kan je stellen dat het tot dusver geen geslaagde transfer is. Memphis Depay, Alexis Sanchez en nu ook Edinson Cavani. Het zijn allemaal spelers die met rugnummer 7 hebben gespeeld bij United, maar geflopt zijn. Misschien is de druk te groot want Cristiano Ronaldo speelde zes jaar met 7 op zijn rug. Marcos Rojo maakte begin februari al de overstap van Manchester United naar Boca Juniors.