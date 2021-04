Potjes koken over op training bij Chelsea, doelman en verdediger gaan met elkaar in de clinch

Zaterdag verloor Chelsea in eigen huis met 2-5 van degradatiekandidaat West Brom. Dat was ook te merken op de training daags na de wedstrijd. Kepa Arrizabalaga (26) en Antonio Rüdiger (28) kregen het met elkaar aan de stok en het was serieus volgens Chelsea trainer Thomas Tuchel.

Afgelopen weekend verloor Chelsea voor het eerst onder de Duitse coach Thomas Tuchel. Nochtans begon Chelsea goed aan de wedstrijd. Pulisic bracht de Londenaren op voorsprong, maar twee minuten later kreeg Thiago Silva rood. West Brom knok zich terug in de wedstrijd en won uiteindelijk met 2-5. Op de bank van Chelsea zaten zowel Arrizabalaga als Rüdiger. Een dag na de wedstrijd, op training, was er een stevig duel tussen de doelman en de verdediger. Het was het begin van een ruzie dat uiteindelijk tot een fysieke confrontatie zou leiden. Rüdiger werd van het veld gestuurd, maar nadien volgde Kepa hem om de ruzie bij te leggen.

Serieuze ruzie

Woensdag nemen “The Blues” het op tegen Porto in de kwartfinale van de Champions League. In de persconferentie voor die wedstrijd had Tuchel het nog even over de ruzie. “Begrijp me niet verkeerd, het was serieus. Soms zijn er kleine ruzies waarbij de spelers het alleen oplossen. Hier was dat niet het geval. We moesten tussenbeide komen, maar uiteindelijk is het wel opgelost. Dat laat de honger zien die beide heren hebben. Nog voor het einde van de training was de ruzie opgelost.” Chelsea neemt het morgen om 21u00 in Portugal op tegen Porto. Deze zaterdag staat Crystal Palace op de planning.