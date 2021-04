Onderhoudstechnicus komt om bij controleren van remmen van vrachtwagen

Wingene / Zwevezele - Een achtenveertigjarige Zwevezelenaar die al jarenlang bij Degroote Trucks en Trailers werkt belandde dinsdagmiddag terwijl hij de remmen van een vrachtwagen aan het controleren was onder het voertuig. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De hulpdiensten snelden dinsdagmiddag omstreeks 14.30 uur naar het bedrijf Degroote Trucks en Trailers langs de Hille-Noord. Daar was een 48-jarige onderhoudstechnicus even daarvoor bezig met het controleren van de remmen van een vrachtwagen. “Om een onbekende reden kwam het voertuig in beweging en reed het de werknemer aan, die zich op dat ogenblik onder de vrachtwagen bevond”, aldus Filiep De Ketelaere van het Arbeidsauditoraat Gent.

De hulpdiensten, waaronder een MUG-team en de brandweer snelden ter plaatse. Het slachtoffer, N.P., kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd met bijzonder zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. Daar is de man, die al zeventien jaar in dienst was bij de firma, aan zijn verwondingen overleden. N.P. woont op wandelafstand van het bedrijf en laat een vrouw en twee kinderen na.



Verkeersdeskundige

De omstandigheden waarin het dodelijk arbeidsongeval plaatsvond worden verder onderzocht door het Arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen. Er werd ook een verkeersdeskundige aangesteld om na te gaan hoe het komt dat de vrachtwagen in beweging kwam.

Ook de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk komt ter plekke om na te zien of er inbreuken zijn op de welzijnswetgeving en voorschriften in verband met de arbeidsveiligheid. Daarnaast werd ook de tussenkomst van een wetsdokter gevorderd.